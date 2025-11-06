Inscription
#Essais

L'Oracle minéral

Wydiane Khaoua, Sarah Desalme

Un oracle de transformation personnelle qui utilise la puissance de la conscience minérale. Bienvenue dans le monde merveilleux du minéral, qui traduit les 1001 couleurs de l'Ame ! Les pierres sont de fabuleuses compagnes d'évolution personnelle. Grâce à leurs vibrations mystérieuses, elles nous aident à mieux comprendre notre chemin de vie, notre nature profonde, mais aussi à dépasser nos challenges. L' Oracle Minéral traduit la quintessence des enseignements de conscience que chaque pierre symbolise pour accompagner les expériences de chacun. C'est un outil d'exploration précieux, où chaque carte représente une passerelle destinée à transmettre des messages du royaume minéral en réponse à vos questions. Cet oracle a pour mission de stimuler la connaissance de soi, les prises de conscience, la faculté d'écoute de vos ressentis et la confiance en vos intuitions face aux messages que vos tirages mettront en lumière. C'est outil pratique comme un allié de transformation personnelle qui utilise la puissance de la conscience minérale au service des trésors de la vôtre.

Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Pierres et cristaux

L'Oracle minéral

Paru le 06/11/2025

112 pages

28,00 €

9782813235435
