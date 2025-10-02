Pour une réforme de la pensée pédagogique

Constatant que les étudiants actuels ont de plus en plus de difficultés à aborder des notions transversales, à faire la jonction entre divers cours et à affronter une pensée nécessairement complexe, l'auteur propose des pistes de réflexion tirées des expériences pédagogiques plus anciennes mais aussi des concepts scientifiques les plus récents pour aboutir à une vision englobante d'une connaissance nécessairement complexe et qui tendrait à l'unité. Cette réflexion paraît d'autant plus nécessaire actuellement que les sources d'information non vérifiées se multiplient, en même temps que fleurissent des critiques de la connaissance objective au profit d'un relativisme nuisible. Par ailleurs, de nombreuses réformes et contre-réformes ont été mises en oeuvre sans qu'une évaluation objective n'en fût faite. L'auteur plaide fortement pour la transdisciplinarité et pour une vision moins cloisonnée de l'enseignement.