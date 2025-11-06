Inscription
#Essais

Le Code du Samouraï

Inazô Nitobé

ActuaLitté
Une édition magnifique de ce classique de la littérature japonaise, tout en couleurs, jaspage imprimé, avec de superbes illustrations. Idéal pour tous ceux qui souhaitent se plonger dans la philosophie ancestrale du Bushido. " Voilà l'enseignement du Bushido : supporter et affronter toutes les calamités et les adversités avec patience et conscience pure. " Inazo Nitobe Justice, courage, loyauté, maîtrise de soi : les qualités des samouraïs japonais sont celles auxquelles nous aspirons tous. Dans ce texte classique, publié à l'origine sous le nom de Bushido, Inazo Nitobe livre le code éthique des guerriers japonais, de l'importance des rituels de politesse à l'abnégation absolue - hara-kiri ou suicide -, nous invitant à la découverte d'un monde fait de principes chevaleresques et de valeurs morales. Si de nombreux aspects de la culture des samouraïs ont disparu, ses principes résonnent encore dans la société japonaise et dans le monde moderne. Cette magnifique édition, illustrée par de superbes calligraphies japonaises, est idéale pour tous ceux qui souhaitent se plonger dans la philosophie ancestrale du Bushido.

Par Inazô Nitobé
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Inazô Nitobé

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Arts martiaux

Le Code du Samouraï

Inazô Nitobé trad. Antonia Leibovici

Paru le 06/11/2025

208 pages

Guy Trédaniel Editions

28,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813233912
9782813233912
© Notice établie par ORB
plus d'informations

