Le Code du Samouraï

Une édition magnifique de ce classique de la littérature japonaise, tout en couleurs, jaspage imprimé, avec de superbes illustrations. Idéal pour tous ceux qui souhaitent se plonger dans la philosophie ancestrale du Bushido. " Voilà l'enseignement du Bushido : supporter et affronter toutes les calamités et les adversités avec patience et conscience pure. " Inazo Nitobe Justice, courage, loyauté, maîtrise de soi : les qualités des samouraïs japonais sont celles auxquelles nous aspirons tous. Dans ce texte classique, publié à l'origine sous le nom de Bushido, Inazo Nitobe livre le code éthique des guerriers japonais, de l'importance des rituels de politesse à l'abnégation absolue - hara-kiri ou suicide -, nous invitant à la découverte d'un monde fait de principes chevaleresques et de valeurs morales. Si de nombreux aspects de la culture des samouraïs ont disparu, ses principes résonnent encore dans la société japonaise et dans le monde moderne. Cette magnifique édition, illustrée par de superbes calligraphies japonaises, est idéale pour tous ceux qui souhaitent se plonger dans la philosophie ancestrale du Bushido.