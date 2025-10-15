Inscription
Le plus beau Noël de Petit Dino

Liz Climo

C'est Noël sur l'île de Petit Dino. Les chaussettes attendent d'être remplies de cadeaux, les biscuits de Noël sont prêts. Il ne manque plus qu'une chose : le sapin de Noël ! Mais ce n'est pas si simple de trouver un sapin sur l'île de Petit Dino ! Et sans cet élément, Petit Dino a le sentiment que la fête n'est pas complète. Heureusement, papa est là pour imaginer le plus bel arbre de Noël du monde ! Et finalement, est-on vraiment sûr que le sapin soit si important pour être heureux à Noël ? Noël ou le plaisir de se réunir Un petit album qui, l'air de rien, rappelle l'importance de se réunir et d'être ensemble et joyeux. Petit Dino, un personnage miroir Petit Dino est d'abord triste de ne pas avoir de sapin dans sa maison, puis il se réjouit d'avoir un papa avec de si bonnes idées et des amis pour partager Noël dans la joie... C'est si facile de se reconnaître dans le personnage de Petit Dino ! Un album tout-carton pour être emporté partout Idéal pour les petites mains et être manipulé sans précaution, un album tout-carton pour accompagner l'avent !

Le plus beau Noël de Petit Dino

Paru le 15/10/2025

32 pages

11,50 €

9782408057756
