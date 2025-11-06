L'empowerment des patients

L'empowerment du patient est un long parcours qui fait qu'une personne devient consciente de ses fragilités et en capacité de les dépasser grâce à l'acquisition de savoirs et à l'adaptation de ses comportements. L'empowerment individuel ou psychologique est le premier niveau d'un processus plus large qui se poursuit par l'adhésion à un groupe et se prolonge dans des dynamiques collaboratives qui permettent de se soutenir entre pairs, de sortir de l'invisibilité, de trouver ensemble des solutions, devenir une force sociale... Présentant les nouveaux dispositifs participatifs de co-conception de projets ou de gouvernance partagée avec des professionnels formés à ces enjeux, ce livre inspirera les acteurs de santé, les institutions et organismes prêts à réinventer la relation soignant-soigné. Les personnes souffrant de maladies chroniques, leurs proches et les associations trouveront dans cet ouvrage une reconnaissance de leurs contributions à l'évolution de notre rapport à la maladie, à la transformation des pratiques de soins, d'enseignement et de recherche, aux progrès de la démocratie en santé et aux avancées en faveur d'une société plus inclusive.