Au carrefour des émotions et des mots, Souffle auroral déploie une pensée mise en vers où l'intime épouse l'universel. Porté par un lyrisme tantôt solennel, tantôt tendre, l'auteur interroge l'humanité, célèbre l'amour filial, dénonce les fractures sociales et exalte les racines africaines. Un recueil où chaque strophe respire l'urgence de vivre, de comprendre et de transmettre. A lire comme un voyage initiatique, Souffle auroral appelle à saisir la beauté éphémère, à questionner les certitudes, à ressentir, et à redécouvrir le pouvoir des mots - ces "? armes redoutables pour vaincre le temps ? ", pour ainsi retrouver, dans le chaos du monde, l'étincelle d'un espoir partagé.