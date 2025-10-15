Petites comptines de l'hiver

A l'arrivée de l'hiver, alors que le vent souffle et que la neige tombe, quoi de mieux pour bébé que d'écouter des comptines bien au chaud dans la maison ? Sept comptines d'hiver Dans ce livre, bébé s'éveillera et s'émerveillera à l'écoute de sept comptines célèbres et variées qui parlent de montagnes, de vent, de sapin et de neige : La neige tombe, Vent frais, Neige blanche, Mon beau sapin, Le Vieux Chalet, Vive le vent et L'hiver sera bientôt passé. Des comptines à écouter au chaud pour un éveil tout en douceur ! Un apprentissage en toute autonomie Chez les tout-petits, l'écoute est indispensable dans le processus d'acquisition du vocabulaire. Grâce à son boîtier sonore, bébé peut regarder les images et écouter les comptines de manière simultanée, en toute autonomie. Sur le boîtier sonore, des éléments visuels permettent d'associer chaque bouton à la comptine correspondante. Au fil des écoutes et de la lecture du livre, l'enfant apprend ainsi, à chaque page, à déclencher la bonne comptine. Un livre solide conçu pour les tout-petits Ce livre sonore au format tout-carton résistera à la manipulation des tout-petits. Son nouveau boîtier sonore propose de jolis boutons en plastique mou, agréables au toucher et faciles à déclencher pour les petites mains. Ce nouveau boîtier fonctionne grâce à des piles AAA longue durée changeables qui offrent un très long temps d'écoute.