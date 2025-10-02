A travers Criminalité et diffamation numérique aujourd'hui. Stratégies, enjeux et Défis, l'auteur propose une analyse claire et constructive d'un des principaux défis de notre ère digitale, la montée en puissance des cyberattaques, des fake news, des diffamations et des menaces à la sécurité en ligne. Il met en évidence les dangers d'un internet non régulé et suggère des solutions adaptées aux réalités tant africaines qu'internationales. Il rappelle l'importance d'une collaboration responsable entre les gouvernements, les sociétés, les services en ligne et les utilisateurs. L'objectif est d'éveiller la conscience du public, de renforcer les lois en place, de favoriser une éthique numérique et de donner aux citoyens les outils nécessaires pour se protéger et agir de façon responsable dans un monde fortement numérisé.