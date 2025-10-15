C'est vraiment toi, père Noël ?

Qui n'a jamais rêvé de rencontrer le père Noël ? Pouvoir s'adresser à lui en toute simplicité et lui poser enfin toutes les questions restées mystérieuses, c'est la chance incroyable de l'enfant de cet album. Tombé nez à nez avec le gros bonhomme habillé de rouge, ce jeune curieux veut tout savoir, et même monter dans son traîneau et aller découvrir où il vit ! Mais, tiens, le père Noël s'arrête-t-il aux feux rouges ? Et est-ce qu'il a peur lorsqu'il est sur les toits ? Parle-t-il à ses rennes ? Les questions fusent au cours de ce voyage extraordinaire pendant la nuit de Noël. Un album qui aide à faire patienter en attendant Noël Une lecture pour attendre le 25 décembre et se poser plein de questions autour du père Noël. Le mystère est entretenu mais nous rend ce bon vieux père Noël très humain, finalement ! Des illustrations douces et une couverture étoilée Jarvis réussit à donner à cet album une ambiance hivernale très douce, un univers à la fois magique et familier. Une couverture ornée de flocons qui scintillent, idéale pour une fin d'année !