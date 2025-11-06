Inscription
#Beaux livres

Van Gogh

Christophe Averty

Van Gogh, peintre maudit devenu légende, nous a légué une oeuvre vibrante d'émotions. Ce beau livre richement illustré célèbre sa quête d'absolu et sa vision unique du monde, à travers des toiles inoubliables et un parcours de vie poignant. Vincent van Gogh incarne l'artiste absolu, dont la vie chaotique et passionnée nourrit une oeuvre à la fois bouleversante et intensément lumineuse. De ses débuts modestes aux Pays-Bas jusqu'à son explosion de couleurs sous le soleil du Sud de la France, il n'a cessé de chercher, d'expérimenter, de traduire l'émotion brute en peinture. Tournesols flamboyants, Nuits étoilées, Autoportraits poignants ou champs de blé infinis : ses toiles racontent un regard unique sur le monde, entre souffrance et beauté. Ce beau livre rassemble plus de 100 oeuvres majeures, accompagnées d'un texte clair et passionnant retraçant son parcours artistique et humain. C'est une invitation à redécouvrir l'homme derrière le mythe, et l'intensité d'un art devenu universel. Un ouvrage essentiel pour les amateurs d'art, les curieux, et tous ceux que l'émotion visuelle touche profondément.

Par Christophe Averty
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Christophe Averty

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Impressionnisme

Van Gogh

Christophe Averty

Paru le 13/11/2025

216 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

9782809910223
