Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La démocratie et la séparation des pouvoirs dans l'Union européenne

Marcel Yannick Minsongui

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La démocratie européenne se distingue par sa nature hybride et caractérisée par une intrication complexe des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Elle combine les éléments de démocratie directe et de démocratie représentative. Cet ouvrage propose une réflexion approfondie sur la nécessité de dépasser le cadre de l'Etat-nation traditionnel pour repenser la démocratie à l'échelle de l'Union. Dans un monde en constante mutation, l'Etat-nation autrefois pilier inébranlable de la démocratie et garant de la souveraineté semble de plus en plus dépassé. Cette recherche met en lumière les défis liés à la séparation des pouvoirs au sein de l'Union. La complexité des institutions européennes et l'interdépendance des pouvoirs rendent difficile une application stricte du principe de la séparation des pouvoirs. L'étude s'attache à analyser la notion de souveraineté nationale pour mettre en évidence l'émergence d'une souveraineté fonctionnelle partagée et indissociable des enjeux de la gouvernance européenne. Cet ouvrage s'adresse au milieu académique (universitaires, chercheurs, étudiants) et aux praticiens du droit (magistrats, avocats, fonctionnaires chargés d'études juridiques et juristes d'entreprise). C'est une référence incontournable dans le domaine des études européennes et internationales. L'avenir de l'Europe politique dépend de la capacité des Européens à se mobiliser pour construire un projet commun. L'auteur offre une contribution précieuse à la réflexion sur une Europe forte dans un contexte international d'instabilité et sur la manière de construire une puissance européenne capable de peser sur la scène internationale. Cette ambition repose sur une conviction : l'Union peut jouer un rôle déterminant dans la définition de l'ordre mondial.

Par Marcel Yannick Minsongui
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Marcel Yannick Minsongui

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Sciences politiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La démocratie et la séparation des pouvoirs dans l'Union européenne par Marcel Yannick Minsongui

Commenter ce livre

 

La démocratie et la séparation des pouvoirs dans l'Union européenne

Marcel Yannick Minsongui

Paru le 02/10/2025

366 pages

Editions L'Harmattan

37,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336548517
9782336548517
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.