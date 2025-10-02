La démocratie et la séparation des pouvoirs dans l'Union européenne

La démocratie européenne se distingue par sa nature hybride et caractérisée par une intrication complexe des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Elle combine les éléments de démocratie directe et de démocratie représentative. Cet ouvrage propose une réflexion approfondie sur la nécessité de dépasser le cadre de l'Etat-nation traditionnel pour repenser la démocratie à l'échelle de l'Union. Dans un monde en constante mutation, l'Etat-nation autrefois pilier inébranlable de la démocratie et garant de la souveraineté semble de plus en plus dépassé. Cette recherche met en lumière les défis liés à la séparation des pouvoirs au sein de l'Union. La complexité des institutions européennes et l'interdépendance des pouvoirs rendent difficile une application stricte du principe de la séparation des pouvoirs. L'étude s'attache à analyser la notion de souveraineté nationale pour mettre en évidence l'émergence d'une souveraineté fonctionnelle partagée et indissociable des enjeux de la gouvernance européenne. Cet ouvrage s'adresse au milieu académique (universitaires, chercheurs, étudiants) et aux praticiens du droit (magistrats, avocats, fonctionnaires chargés d'études juridiques et juristes d'entreprise). C'est une référence incontournable dans le domaine des études européennes et internationales. L'avenir de l'Europe politique dépend de la capacité des Européens à se mobiliser pour construire un projet commun. L'auteur offre une contribution précieuse à la réflexion sur une Europe forte dans un contexte international d'instabilité et sur la manière de construire une puissance européenne capable de peser sur la scène internationale. Cette ambition repose sur une conviction : l'Union peut jouer un rôle déterminant dans la définition de l'ordre mondial.