Claude Monet, maître de la lumière et des paysages vibrants, a marqué à jamais l'histoire de la peinture. Ce beau livre richement illustré vous plonge dans l'univers poétique et novateur du fondateur de l'impressionnisme. Claude Monet, génie visionnaire du XIXe siècle, est reconnu comme le père de l'impressionnisme. Ce mouvement révolutionnaire, fondé sur la perception fugace de la lumière et la beauté du quotidien, a bouleversé les codes classiques de la peinture. Ce livre magnifiquement illustré vous invite à redécouvrir toute la richesse de son oeuvre : des ciels vaporeux de la Manche aux jardins féeriques de Giverny, en passant par ses célèbres Meules, les Cathédrales de Rouen et les inoubliables Nymphéas. A travers plus de 100 reproductions fidèles et un texte clair et passionnant, plongez dans l'univers coloré, vibrant et émouvant d'un artiste qui a su capter l'instant avec une sensibilité inégalée. Que vous soyez amateur d'art, curieux ou passionné, cet ouvrage vous offre une immersion totale dans l'univers d'un peintre qui a su élever la lumière au rang de sujet principal. Un voyage visuel et artistique incontournable.