L’histoire oubliée de Mori Touré le Conquérant

Sidi Tiémoko Touré, Henriette Dagri Diabaté

Vaincus par les Saadiens en 1591 à Tondibi, les Askia perdirent le contrôle de l'Empire songhaï et trouvèrent refuge dans le Dendi. De la seconde moitié du XVIIIe siècle au XIXe siècle, le Dendi tomba sous l'hégémonie des Toucouleurs et Touaregs. La reconquête des espaces par les Wankoy ouvre le temps des grandes migrations zarma. C'est dans ce contexte que Seydou Touré, fils de Lassana Touré, naquit à Nikki dans le Zigi. En 1854, il eut un fils : Mory Touré. Perçu comme un danger par la cour de Mokko, Seydou Touré prit le chemin de l'exil en direction de la Côte d'Ivoire actuelle où il s'établit à Sarhala chez Bassougou Kanaté. Appelé pour récupérer les biens de Sabaratier, Mori Touré finit par créer Marabadjassa en 1891. La présence des samoriens aux portes du pays baoulé en 1892 l'amena à user de son influence pour protéger ses alliés Baoulé. Après sa mort en 1893, et lorsque le processus d'indépendance s'enclencha, Marabadjassa y joua un important rôle.

Par Sidi Tiémoko Touré, Henriette Dagri Diabaté
Chez Editions L'Harmattan

Sidi Tiémoko Touré, Henriette Dagri Diabaté

Editeur

Editions L'Harmattan

Paru le 02/10/2025

284 pages

Editions L'Harmattan

28,00 €

