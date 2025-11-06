Tournai, La Grâce d'une Cathédrale

Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cathédrale de Tournai est un trésor d'architecture sacrée. Ce livre en explore la grandeur, les chefs-d'oeuvre artistiques et le rayonnement spirituel à travers des textes passionnants et des images sublimes. La cathédrale Notre-Dame de Tournai s'élève fièrement dans le paysage belge comme l'un des édifices religieux les plus majestueux d'Europe. A la croisée de l'art roman et du gothique, ses cinq tours emblématiques et sa nef impressionnante racontent près de mille ans d'histoire, de foi et de génie architectural. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle fascine par la richesse de ses ornements, ses vitraux anciens, ses sculptures, ses chapelles et son mobilier liturgique. Ce beau livre vous propose une exploration complète de ce chef-d'oeuvre : de sa construction médiévale à ses grandes campagnes de restauration, en passant par son rôle spirituel et culturel dans la ville de Tournai. Richement illustré et rédigé par des spécialistes du patrimoine, il s'adresse aussi bien aux amateurs d'art sacré qu'aux amoureux d'histoire ou de découvertes architecturales. Une immersion dans la grâce d'un monument intemporel.