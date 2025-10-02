Lissouba, la chute d’un espoir

A la fin de son unique mandat de cinq ans (1992-1997) émaillé de guerres imposées, le président de la république du Congo-Brazzaville, le Pr Pascal Lissouba, est contesté par ses opposants politiques avant la tenue des élections. En ce mois de juin 1997, ces opposants bouclent en fait un harcèlement armé commencé dès 1993. Cette contestation débouche sur des échauffourées meurtrières. L'entrée de l'armée angolaise, plus aguerrie aux côtés des opposants, met un terme aux hostilités et consacre le coup d'Etat du 5 juin 1997. Elu à plus de 61%, les nombreux électeurs du Président Lissouba n'ont jamais compris les raisons endogènes et les détails qui auguraient sa chute. Que de questions après son départ du palais présidentiel ! Ce témoignage direct contribuera à la compréhension de ce qui peut être perçu comme un accident ou un drame. Jusqu'à la mort du Président Lissouba, et bien après août 2020, année de sa disparition, aucun texte n'apporte sur l'échiquier politique du Congo un regard froid sur son silence délibéré, la mégestion de ses troupes, ses préférences, ses choix tactiques et stratégiques.