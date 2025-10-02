Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Lissouba, la chute d’un espoir

Antoine Mabonghot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la fin de son unique mandat de cinq ans (1992-1997) émaillé de guerres imposées, le président de la république du Congo-Brazzaville, le Pr Pascal Lissouba, est contesté par ses opposants politiques avant la tenue des élections. En ce mois de juin 1997, ces opposants bouclent en fait un harcèlement armé commencé dès 1993. Cette contestation débouche sur des échauffourées meurtrières. L'entrée de l'armée angolaise, plus aguerrie aux côtés des opposants, met un terme aux hostilités et consacre le coup d'Etat du 5 juin 1997. Elu à plus de 61%, les nombreux électeurs du Président Lissouba n'ont jamais compris les raisons endogènes et les détails qui auguraient sa chute. Que de questions après son départ du palais présidentiel ! Ce témoignage direct contribuera à la compréhension de ce qui peut être perçu comme un accident ou un drame. Jusqu'à la mort du Président Lissouba, et bien après août 2020, année de sa disparition, aucun texte n'apporte sur l'échiquier politique du Congo un regard froid sur son silence délibéré, la mégestion de ses troupes, ses préférences, ses choix tactiques et stratégiques.

Par Antoine Mabonghot
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Antoine Mabonghot

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Droit constitutionnel

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lissouba, la chute d’un espoir par Antoine Mabonghot

Commenter ce livre

 

Lissouba, la chute d’un espoir

Antoine Mabonghot

Paru le 02/10/2025

144 pages

Editions L'Harmattan

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336452616
9782336452616
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.