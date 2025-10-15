Sangs et papillons t4

Un passé qui refait surface. Une guerre prête à éclater. Hajin, le deuxième Papillon, dissimule encore bien des choses : son histoire, ses objectifs... et le rôle qu'il compte jouer dans ce chaos à venir. Maewha, lui, vacille : chaque combat contre les Insectes ébranle ses convictions. Quelque chose ne tourne pas rond, quelque chose l'appelle... Lorsque la traque de "J" aboutit, l'affrontement devient inévitable. Cette fois, il ne s'agit pas d'un simple combat mais de l'aube d'un grand bouleversement. Les masques tombent, les souvenirs ressurgissent. La vérité est-elle enfin prête à émerger ?