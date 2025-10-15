Inscription
Sangs et papillons t4

Remin

Un passé qui refait surface. Une guerre prête à éclater. Hajin, le deuxième Papillon, dissimule encore bien des choses : son histoire, ses objectifs... et le rôle qu'il compte jouer dans ce chaos à venir. Maewha, lui, vacille : chaque combat contre les Insectes ébranle ses convictions. Quelque chose ne tourne pas rond, quelque chose l'appelle... Lorsque la traque de "J" aboutit, l'affrontement devient inévitable. Cette fois, il ne s'agit pas d'un simple combat mais de l'aube d'un grand bouleversement. Les masques tombent, les souvenirs ressurgissent. La vérité est-elle enfin prête à émerger ?

Par Remin
Chez K-Dream

|

Auteur

Remin

Editeur

K-Dream

Genre

Manga

Sangs et papillons t4

Remin

Paru le 15/10/2025

256 pages

K-Dream

14,95 €

9782386560156
