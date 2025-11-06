Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Pocket Guide to Van's

Josh Sims

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De la rampe de skate aux podiums de mode, Van's incarne une culture urbaine libre, créative et décontractée. Ce petit guide explore l'univers de la marque à travers ses modèles cultes, ses icônes et son influence planétaire sur plusieurs générations. Depuis ses débuts en 1966 dans une petite boutique californienne, Van's s'est imposée comme une marque iconique, synonyme de liberté, de créativité et de culture urbaine. D'abord portée par les skateurs, elle a conquis les musiciens, les artistes et les amateurs de streetwear du monde entier. Pocket Guide to Van's explore l'univers de cette marque culte à travers ses modèles phares - des Authentic aux Old Skool en passant par les Sk8-Hi -, ses collaborations artistiques, ses campagnes publicitaires emblématiques et son rôle central dans la mode alternative. Grâce à son format compact, ses visuels percutants et ses anecdotes savoureuses, ce guide est le compagnon idéal des fans de sneakers et de pop culture. Accessible à tous, il retrace l'ascension d'un phénomène mondial devenu un véritable mode de vie. Un hommage vibrant à l'esprit rebelle et cool de Van's.

Par Josh Sims
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Josh Sims

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Accessoire de mode

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pocket Guide to Van's par Josh Sims

Commenter ce livre

 

Pocket Guide to Van's

Josh Sims

Paru le 13/11/2025

160 pages

Editions Place des Victoires

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782809910179
9782809910179
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.