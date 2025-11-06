De la rampe de skate aux podiums de mode, Van's incarne une culture urbaine libre, créative et décontractée. Ce petit guide explore l'univers de la marque à travers ses modèles cultes, ses icônes et son influence planétaire sur plusieurs générations. Depuis ses débuts en 1966 dans une petite boutique californienne, Van's s'est imposée comme une marque iconique, synonyme de liberté, de créativité et de culture urbaine. D'abord portée par les skateurs, elle a conquis les musiciens, les artistes et les amateurs de streetwear du monde entier. Pocket Guide to Van's explore l'univers de cette marque culte à travers ses modèles phares - des Authentic aux Old Skool en passant par les Sk8-Hi -, ses collaborations artistiques, ses campagnes publicitaires emblématiques et son rôle central dans la mode alternative. Grâce à son format compact, ses visuels percutants et ses anecdotes savoureuses, ce guide est le compagnon idéal des fans de sneakers et de pop culture. Accessible à tous, il retrace l'ascension d'un phénomène mondial devenu un véritable mode de vie. Un hommage vibrant à l'esprit rebelle et cool de Van's.