Mes jolies premières chansons

Les incontournables de la chanson française pour les petits ! Et si on chantait ? Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. Sept mélodies joyeuses et tendres pour partager, chanter, s'amuser ! Au fil des pages, on retrouve : " Dansons la capucine " ; " A la claire fontaine " ; " Berceuse bretonne " ; " Pâquerette " ; "Twinkle little star " ; "Gentil coquelicot " et, pour cette nouvelle édition " Vole, vole, papillon " Les illustrations délicates et fleuries de Seng Soun Ratanavanh nous invitent à la rêverie. Pour les plus petits, jusqu'à 3 ans.