Soyons un dans le Christ

Jaime Garcia Alvarez, Alvarez jaime García

Le Pape Léon XIV (Robert F. Prevost, OSA), dans sa première Bénédiction "Urbi et Orbi" , a affirmé : "Je suis fils de saint Augustin, augustinien" . Supérieur Général de l'Ordre de saint Augustin pendant douze ans (20012013), il a visité plusieurs fois toutes les Communautés de l'Ordre et il les a sensibilisées et encouragées à vivre en profondeur la spiritualité augustinienne. A l'occasion de plusieurs Congrès ou de réunions importantes, il a insisté avec intensité sur les dimensions de la spiritualité augustinienne et sur son actualité. Sur trois d'entre elles surtout : la contemplation, la vie fraternelle ou la vie en communauté et la mission ou vie apostolique. Elles sont fondées sur la pensée et la vie du saint de la Grâce, Père de l'Eglise. Les multiples interventions du pape Léon XIV respirent toujours l'arôme de la pensée de saint Augustin : le désir de trouver dans l'Eglise et dans le monde l'unité de la charité, l'union dans le Christ comme fondement de fraternité et paix.

Chez Saint-Léger éditions

Paru le 15/10/2025

250 pages

17,00 €

9782385225599
