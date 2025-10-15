Pichi Pichi Pitch Aqua Tome 5

"Notre avenir commence maintenant ! " Lukia est une princesse sirène de 17 ans chargée de la protection des océans. Alors que son combat contre Roland semblait perdu d'avance, le pouvoir de sa perle s'éveille : forte de sa nouvelle alliance avec Seira, elle parvient à renverser la situation et sauve Kurosuna ! Cependant, sa mère est encore retenue captive... Et pour ne rien arranger, de nouveaux sbires du maléfique siroi font leur apparition ! Découvrez la suite de Pichi Pichi Pitch et retrouvez la nouvelle génération qui prend la relève pour perpétuer la légende des sirènes !