#Roman francophone

La deuxième vie de Lise

Cécile Briomet

Quand Lise perd brutalement son mari après cinquante ans de vie commune, elle vacille. Elle, qui était devenue si caustique, va découvrir au contact de ses charmants voisins une nouvelle façon de voir la vie : libre et sans entraves. Le parcours d'une femme qui, à la fin de sa vie, s'ouvre avec délice à la beauté des relations et au partage. " Tu feras une veuve formidable. Acariâtre, sarcastique. J'aurais été un veuf sacrément plus charmant, mais le sort en a décidé ainsi ! Ne sois pas trop triste, ça ne vaut pas le coup. Continue tes blagues, cela te tiendra en vie. C'est ce qui m'a maintenu amoureux de toi tout ce temps. Alors, célèbre la vie qu'il te reste. Parle-moi quand ça ne va pas, mais aussi quand tout va bien. Je serai quelque part, tout à côté. " Quand Lise perd brutalement son mari, l'homme avec qui elle a tout partagé depuis cinquante ans, elle vacille. Son esprit caustique, qui a si souvent désarçonné ses proches, ne lui est plus d'aucun secours. Mais, avant de partir, son tendre époux a pris soin de semer quelques précieuses graines... Deux fantasques voisines, un adolescent en manque d'affection et un vieux chat roux déterminé vont la surprendre en lui révélant une autre façon de voir la vie et lui offrir une seconde chance, faite de complicité, de rires et de liberté. Il n'est jamais trop tard pour commencer une deuxième vie !

Chez L'Archipel

|

Auteur

Editeur

Genre

Littérature française

Paru le 06/11/2025

224 pages

21,00 €

9782809851953
© Notice établie par ORB
