CRPE Admission

Cet ouvrage permet de se préparer à la première épreuve orale du CRPE qui consiste en un exposé et un entretien en français et en mathématiques pour évaluer la maîtrise disciplinaire et la maîtrise des compétences. A travers 200 questions accompagnées de propositions de réponse détaillées, ce livre propose au candidat de l'aider à acquérir les prérequis nécessaires et à préparer l'épreuve d'entretien avec des questions : - d'ordre didactique - d'ordre pédagogique - de mises en situation - sur la connaissance des programmes