Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

CRPE Admission

Michèle Guilleminot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage permet de se préparer à la première épreuve orale du CRPE qui consiste en un exposé et un entretien en français et en mathématiques pour évaluer la maîtrise disciplinaire et la maîtrise des compétences. A travers 200 questions accompagnées de propositions de réponse détaillées, ce livre propose au candidat de l'aider à acquérir les prérequis nécessaires et à préparer l'épreuve d'entretien avec des questions : - d'ordre didactique - d'ordre pédagogique - de mises en situation - sur la connaissance des programmes

Par Michèle Guilleminot
Chez Studyrama

|

Auteur

Michèle Guilleminot

Editeur

Studyrama

Genre

Concours CRPE

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur CRPE Admission par Michèle Guilleminot

Commenter ce livre

 

CRPE Admission

Michèle Guilleminot

Paru le 06/11/2025

97 pages

Studyrama

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759058778
9782759058778
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.