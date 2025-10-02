C'est Noël

Le premier documentaire sonore et interactif pour les tout-petits ! Un concept unique pour cet ouvrage : 12 puces sonores avec un bruit suivi d'une phrase descriptive pour que le tout-petit associe le son et l'image et apprenne des mots nouveaux. Ainsi, on entend la scie du bûcheron et la puce, en plus du bruit de la scie, dit " le bûcheron coupe le tronc du sapin avec sa scie ". Une manière ludique d'associer son et mot nouveau. Toutes les activités de la saison de Noël sont illustrées : la forêt et ses sapins ; le marché de Noël ; les jeux et les batailles de boules de neige au parc ; la préparation de la soirée de Noël et bien sûr, l'arrivée du Père Noël et l'ouverture des cadeaux ! D'autre part, on soulève des volets pour découvrir des informations documentaires et se familiariser avec son environnement. Un livre plein de surprises et d'informations nouvelles pour préparer Noël !