PSG All star

Florian Anselme, Adrien Pommepuy

De la naissance du PSG dans les années 70 à la saison 2024-2025 remarquable, le Paris Saint-Germain a vu briller des joueurs mythiques dans ses effectifs. De Jean Djorkaeff à Désiré Doué en passant par Raï et Jérôme Rothen, à tous les postes des joueurs ont écrit en lettres d'or leur nom dans le Hall of fame du foot. Passe décisive, but ou passement de jambes mythique, ou même occasion manquée, Florian Anselme revient avec ferveur sur plus de 70 ans de football. Richement illustré par les dessins d'Adrien Pommepuy qui fait la part belle à l'action et aux maillots de toutes les époques, ce livre permettra aux fans de la première heure de replonger dans leurs souvenirs et aux nouveaux amoureux de ce club magique de découvrir son histoire.

PSG All star

Florian Anselme, Adrien Pommepuy

Paru le 06/11/2025

192 pages

Editions Amphora

34,95 €

Scannez le code barre 9782757606773
9782757606773
