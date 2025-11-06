La Martinique... à pied

35 circuits pour découvrir, La Martinique, cette île entre littoral et terres volcaniques qui bénéficie d'une incroyable biodiversité (marsupiaux, oiseaux au nom exotique, mammifères marins) et d'une grande richesse de milieux naturels (savane d'altitude, forêt humide, mangrove...). Les circuits sont répartis sur l'ensemble de l'île aussi bien sur le littoral que proche des grandes villes et au coeur de l'île. Aussi décrit : le GR® Sentier Littoral Nord Atlantique de Pointe savane à Basse pointe à parcourir en 2, 3 ou 5 jours.