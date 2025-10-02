Le crime de Le Floch

Qui a pu tuer de si barbare manière Cornec, chef des Jacobins de Guérande ? Retiré sur ses terres de Ranreuil, Nicolas Le Floch est rattrapé par l'Histoire. Au coeur de la Bretagne des légendes et des sortilèges, alors que l'insurrection chouanne se prépare et que le procès de Louis XVI touche à sa fin, le commissaire des Lumières doit démêler l'écheveau compliqué d'un crime, qui peut embraser la province et menacer sa famille. Il devra aussi éprouver ses convictions, entre sa volonté d'apaisement et son dévouement à la monarchie, autant que sa fidélité conjugale quand il croise la route d'une séduisante aristocrate liée aux seigneurs bretons en révolte. Du marais de la Brière aux mystères du Mont Saint-Michel, plongé dans une intrigue mortelle, accusé par les révolutionnaires, il joue maintenant sa liberté et sa vie...