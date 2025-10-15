Inscription
Bestiaria

Domitilla Dardi

ActuaLitté
Après " HERBARIA " et " MINERALIA " , IN FINE EDITIONS D'ART poursuit la découverte de la représentation de la nature dans un voyage entre art et design. Un ouvrage raffiné et richement illustré sur la représentation du monde animal de l'Antiquité à nos jours. Le monde animal a toujours inspiré des images fantastiques. L'hybridation de l'homme et de l'animal est aussi ancienne que l'art et la religion : il suffit de penser aux divinités égyptiennes ou hindoues, ou aux chefs-d'oeuvre d'un peintre visionnaire comme Hieronymus Bosch. Les créatures présentées dans cet ouvrage ne sont pas des animaux tels que la nature les génère, mais des "bêtes" , des êtres imaginaires nés de l'esprit humain, qui mélange les traits et les caractéristiques, rendant l'inhabituel plausible. Le résultat est un répertoire graphique de zoologie fantastique qui en dit long sur les rêves et les cauchemars de l'homme.

Par Domitilla Dardi
Chez In Fine éditions d'art

|

Auteur

Domitilla Dardi

Editeur

In Fine éditions d'art

Genre

Ecrits sur l'art

Bestiaria

Domitilla Dardi

Paru le 15/10/2025

256 pages

In Fine éditions d'art

65,00 €

9782382032183
© Notice établie par ORB
