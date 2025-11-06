Leçons de mathématique joyeuse Depuis quinze ans, Cédric Villani raconte, à travers le monde, l'incroyable aventure de la mathématique, aussi indispensable que joyeuse. Dans cet ouvrage, il rend hommage à une discipline à nulle autre pareille, un art autant qu'une science, l'illustrant par des phénomènes familiers, des démonstrations d'une beauté subtile, et des anecdotes qui ont fait l'Histoire. Au fil des pages, les grands noms de la mathématique prennent chair et, par-delà leurs théorèmes, tissent une fresque chamarrée où science, culture et poésie se croisent et se recroisent, s'enrichissant mutuellement. Aux côtés des pionniers audacieux figurent les mathématiciennes et mathématiciens d'aujourd'hui, qui font encore et toujours évoluer la matière scientifique au gré des rencontres, créations et controverses. Pensées pour tous les publics, ces Leçons de mathématique joyeuse invitent le lecteur à une passionnante rencontre.