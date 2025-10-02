Le fantôme du théatre

Une pièce maudite. Un suspect fantôme. Comment trouver le coupable, quand tous portent un masque ? Trois ans après la mort inexpliquée de son fiancé, la célèbre actrice Bianca Salo est persuadée qu'il est revenu la hanter. Un spectre ? Un imposteur ? Une mise en scène macabre destinée à l'effrayer ? Alors que la troupe s'apprête à rejouer Macbeth, pièce maudite entre toutes, les incidents inquiétants se multiplient au sein du théâtre. La détective Julia Stark infiltre les répétitions. Tous les suspects sont là : collègues, rivaux, anciens amants - chacun avec ses secrets, ses rancunes, ses failles. Et tous pourraient avoir quelque chose à cacher. Dans l'ombre des projecteurs, la tension monte. Quand le passé ressurgit, le rideau peut tomber... pour de bon. AprèsMeurtre au manoir, Alex Ahndoril revient avec un roman à énigmes, où la scène devient un terrain de chasse et où la véritable tragédie se joue en coulisses.