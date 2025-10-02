Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Le fantôme du théatre

Isabelle Chéreau, Alex Ahndoril

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une pièce maudite. Un suspect fantôme. Comment trouver le coupable, quand tous portent un masque ? Trois ans après la mort inexpliquée de son fiancé, la célèbre actrice Bianca Salo est persuadée qu'il est revenu la hanter. Un spectre ? Un imposteur ? Une mise en scène macabre destinée à l'effrayer ? Alors que la troupe s'apprête à rejouer Macbeth, pièce maudite entre toutes, les incidents inquiétants se multiplient au sein du théâtre. La détective Julia Stark infiltre les répétitions. Tous les suspects sont là : collègues, rivaux, anciens amants - chacun avec ses secrets, ses rancunes, ses failles. Et tous pourraient avoir quelque chose à cacher. Dans l'ombre des projecteurs, la tension monte. Quand le passé ressurgit, le rideau peut tomber... pour de bon. AprèsMeurtre au manoir, Alex Ahndoril revient avec un roman à énigmes, où la scène devient un terrain de chasse et où la véritable tragédie se joue en coulisses.

Par Isabelle Chéreau, Alex Ahndoril
Chez Buchet-Chastel

|

Auteur

Isabelle Chéreau, Alex Ahndoril

Editeur

Buchet-Chastel

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le fantôme du théatre par Isabelle Chéreau, Alex Ahndoril

Commenter ce livre

 

Le fantôme du théatre

Alex Ahndoril trad. Isabelle Chéreau

Paru le 02/10/2025

320 pages

Buchet-Chastel

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782283039939
9782283039939
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.