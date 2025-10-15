Inscription
Mineralia

Renaud Temperini, Domitilla Dardi

Après " HERBARIA " et " BESTIARIA " , IN FINE EDITIONS D'ART poursuit la découverte de la représentation de la nature dans un parcours à cheval sur l'art et le design, avec ce précieux volume illustré sur le monde des minéraux de l'Antiquité à nos jours. Après les mondes végétal (HERBARIA) et animal (BESTIARIA), ce volume conclut un voyage dans les trois règnes de la nature. Dans MINERALIA, les protagonistes sont des éléments qui ne sont apparemment pas dotés de "vie" , mais qui se révèlent richement dotés d'une vitalité structurelle. Les minéraux, les pierres précieuses, mais aussi les coquillages, les coraux et les squelettes révèlent un monde dans lequel la géométrie et les mathématiques de la nature expriment toute leur puissance et leur fascination. Il n'est pas surprenant que, dans le passé, la présence du divin ait été trouvée dans le nombre d'or et dans la régularité de nombreuses formes naturelles. C'est pour cela que l'on parle aujourd'hui d'algorithmes naturels et de géométries fractales.

Par Renaud Temperini, Domitilla Dardi
Chez In Fine éditions d'art

|

Auteur

Renaud Temperini, Domitilla Dardi

Editeur

In Fine éditions d'art

Genre

Ecrits sur l'art

Mineralia

Domitilla Dardi trad. Renaud Temperini

Paru le 15/10/2025

208 pages

In Fine éditions d'art

65,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782382032176
