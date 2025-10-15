Après " HERBARIA " et " BESTIARIA " , IN FINE EDITIONS D'ART poursuit la découverte de la représentation de la nature dans un parcours à cheval sur l'art et le design, avec ce précieux volume illustré sur le monde des minéraux de l'Antiquité à nos jours. Après les mondes végétal (HERBARIA) et animal (BESTIARIA), ce volume conclut un voyage dans les trois règnes de la nature. Dans MINERALIA, les protagonistes sont des éléments qui ne sont apparemment pas dotés de "vie" , mais qui se révèlent richement dotés d'une vitalité structurelle. Les minéraux, les pierres précieuses, mais aussi les coquillages, les coraux et les squelettes révèlent un monde dans lequel la géométrie et les mathématiques de la nature expriment toute leur puissance et leur fascination. Il n'est pas surprenant que, dans le passé, la présence du divin ait été trouvée dans le nombre d'or et dans la régularité de nombreuses formes naturelles. C'est pour cela que l'on parle aujourd'hui d'algorithmes naturels et de géométries fractales.