A la découverte du sens-métier des modèles de données

Anne Dourgnon

Le sens-métier est une notion très forte, où l'individu fait corps avec son métier et ses compétences. Ce sens se cache dans les modèles de données, qui sont des schémas raccourcis du réel. Partir à la découverte du sens-métier des modèles de données, c'est entamer une démarche originale pour s'assurer, méthodiquement, que la réalité du terrain est prise en compte dans les systèmes informatiques industriels. Ce livre suit le fil des questions à se poser pour obtenir des modèles de données compréhensibles et partageables lors d'un projet, ce qui favorise la collaboration entre les métiers, la mise à jour et l'acceptation des systèmes par les utilisateurs. Chaque explication s'accompagne d'un exemple du terrain. Chaque exemple illustre tour à tour les facettes de ce monde industriel complexe ; cette décomposition en exemples simples permet au lectorat de se les approprier. Ce manuel très complet propose des clés pour décrypter et mettre en oeuvre la transformation numérique tout en conservant le sens-métier : la réalité complexe du terrain industriel ; les écosystèmes des métiers ; la question des langages, des désignations et des codifications. C'est tout l'intérêt et l'originalité de l'ouvrage d'Anne Dourgnon que d'être à l'avant-garde sur ce sujet, de proposer une méthode basée sur des questions pratiques, d'ancrer cette méthode dans le réel et non dans des exemples créés de toute pièce. Nul doute qu'il rapprochera les métiers et intéressera concepteurs, maîtres d'ouvrages, chefs de projets, modélisateurs, ingénieurs fonctionnels, data scientists et utilisateurs finaux.

Par Anne Dourgnon
Chez Tec & Doc Lavoisier

|

Auteur

Anne Dourgnon

Editeur

Tec & Doc Lavoisier

Genre

Management

A la découverte du sens-métier des modèles de données

Anne Dourgnon

Paru le 06/11/2025

Tec & Doc Lavoisier

69,00 €

Scannez le code barre 9782743027803
9782743027803
