Et si tout ce qu'on m'avait raconté sur le passe de ma famille était faux ? Experte sur la question de la mémoire, Olivia Finn travaille dans un hôpital londonien. Une nuit, elle est tirée de son sommeil par un appel de la police : sa grand-mère française, Joséphine Benoît, s'est rendue à l'hôtel Lutetia pour s'accuser d'un meurtre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Inquiète, Olivia se rend à Paris, où elle découvre une femme confuse mais résolue. Joséphine est convaincue qu'il s'agit d'un souvenir longtemps enfoui, et les archives de l'hôtel confirment qu'en 1945, Sophie Leclerc a bien trouvé la mort dans la chambre 11 du Lutetia. Qui était Sophie ? Joséphine dit-elle la vérité ? Alors qu'Olivia tente de démêler le vrai du faux, le passé semble se confondre avec le présent. Quand d'autres meurtres surviennent, elle devient proie autant qu'en enquêtrice. Entre fantômes de guerre, secrets de famille et mémoire piégée, Sophie Lnous prouve que notre cerveau peut nous jouer bien des tours - et qu'un souvenir peut être fatal.