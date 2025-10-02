Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Sophie L

Laure Porché, Matthew Blake

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si tout ce qu'on m'avait raconté sur le passe de ma famille était faux ? Experte sur la question de la mémoire, Olivia Finn travaille dans un hôpital londonien. Une nuit, elle est tirée de son sommeil par un appel de la police : sa grand-mère française, Joséphine Benoît, s'est rendue à l'hôtel Lutetia pour s'accuser d'un meurtre à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Inquiète, Olivia se rend à Paris, où elle découvre une femme confuse mais résolue. Joséphine est convaincue qu'il s'agit d'un souvenir longtemps enfoui, et les archives de l'hôtel confirment qu'en 1945, Sophie Leclerc a bien trouvé la mort dans la chambre 11 du Lutetia. Qui était Sophie ? Joséphine dit-elle la vérité ? Alors qu'Olivia tente de démêler le vrai du faux, le passé semble se confondre avec le présent. Quand d'autres meurtres surviennent, elle devient proie autant qu'en enquêtrice. Entre fantômes de guerre, secrets de famille et mémoire piégée, Sophie Lnous prouve que notre cerveau peut nous jouer bien des tours - et qu'un souvenir peut être fatal.

Par Laure Porché, Matthew Blake
Chez Buchet-Chastel

|

Auteur

Laure Porché, Matthew Blake

Editeur

Buchet-Chastel

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sophie L par Laure Porché, Matthew Blake

Commenter ce livre

 

Sophie L

Matthew Blake trad. Laure Porché

Paru le 02/10/2025

416 pages

Buchet-Chastel

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782283038796
9782283038796
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.