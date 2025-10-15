Santa Cruise

Une croisière de Noël en guise de réinsertion ? La blague. Après huit ans de prison, j'ai autre chose à faire que de parader sur un bateau pour servir de panneau publicitaire. Mais apparemment, offrir un séjour tous frais payés à trois ex-taulards est un modèle d'esprit de Noël. Le but ? Maintenir une vie sociale, nous apporter joie et bonheur, pour nous créer notre putain de seconde chance. Si mon coloc de cellule ne m'avait pas convaincu, je serais peinard chez moi plutôt qu'ici, à me griller les rétines sur la tonne de guirlandes clignotantes. Résultat, moi et mes compagnons nous retrouvons inscrits au calendrier de l'Avent. Calendrier original tenu par la jolie Alexie aux yeux dorés. Ce petit lutin se drogue aux paillettes et aux chocolats chauds, mais sa douceur est aussi un vrai piège ambulant, qui fait hurler tous mes radars... Entre la mauvaise humeur de Jahiley, qui n'a pas vu l'extérieur depuis huit ans suite à sa condamnation, et la gentillesse maladive d'Alexie, qui bouffe la vie à pleines dents sans faire attention aux jugements, cette croisière sur le thème de Noël risque d'être plutôt... créative.