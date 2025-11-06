Des hommes de guerre

Alors que l'Angleterre est écartelée entre l'Irlande et l'Europe, une histoire d'amour entre le Premier Ministre et une belle héritière menace la sécurité de tout une nation... Des salons de Downing Street aux tranchées françaises, Robert Harris nous revient avec un récit entre roman d'espionnage et roman noir historique aussi passionnant que richement documenté. Eté 1914. Un monde au bord de la catastrophe. Dans un Londres qui étouffe sous la chaleur de l'été, Venetia Stanley, jeune aristocrate, brillante et téméraire de 26 ans, vit une liaison des plus secrètes. Son amant : le Premier ministre, Herbert Henry Asquith, un homme de plus du double de son âge, follement épris d'elle. Au-delà de sa beauté et de sa fougue séduisantes, ce dernier voit en elle une conseillère hors-pair pour analyser les affaires d'Etat les plus sensibles, qu'il lui rapporte dans des lettres quotidiennes ou au cours de balades intimes en voiture. Mais tandis que la guerre civile irlandaise semble inarrêtable et que l'Europe entière s'apprête à entrer en guerre contre l'Allemagne, un jeune officier du renseignement est chargé d'enquêter sur une fuite de documents top secret - et soudain, ce qui n'était qu'une intrigue amoureuse devient une affaire de sécurité nationale qui va bouleverser le cours de l'Histoire... Intrigante en quête de pouvoir ou victime désignée du dilettantisme d'un homme d'Etat ? Qui est réellement Venetia Stanley ?