Les quatre petits meurtres de Noël

Edie O'Sullivan, octogénaire au caractère bien trempé, se retrouve au coeur d'une enquête de Noël pleine de mystère et de suspense. Le 1er décembre, Edie O'Sullivan, octogénaire acariâtre et solitaire, trouve sur le pas de sa porte un mystérieux colis. En le déballant, elle découvre une boîte de puzzle qu'elle s'empresse d'assembler. Des carreaux noirs et blancs éclaboussés de sang, un cadavre... ce n'est autre qu'une scène de crime ! Un message menaçant accompagne le colis : quatre personnes mourront à minuit, la veille de Noël, si Edie ne parvient pas à rassembler tous les indices pour arrêter l'assassin. Avec l'aide de son neveu, l'inspecteur Sean Brand-O'Sullivan, Edie se lance alors dans une enquête effrénée. Mais quand un homme est retrouvé mort, une pièce de puzzle à la main, la vieille dame comprend que ce jeu de piste lui est destiné et qu'elle seule peut venir à bout de ce casse-tête meurtrier.