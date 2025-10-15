Leçons de cinéma

Tous les cinéphiles et les étudiants en cinéma rêvent de pouvoir dialoguer avec les plus grands réalisateurs d'aujourd'hui et de suivre au plus près leur travail de création. Trente-neuf cinéastes de toutes nationalités racontent ici leurs méthodes de travail pour le choix du sujet, l'écriture du scénario, le découpage, la direction des acteurs, les répétitions, l'improvisation, l'organisation du tournage, etc. Répondant aux mêmes questions et se prêtant à l'exercice de la "leçon de cinéma" , ils décrivent à l'aide d'exemples concrets leur façon de travailler au quotidien et nous permettent de comprendre en quoi des visions artistiques très différentes appellent des mises en oeuvre tout aussi diverses. A la différence de bien des manuels professionnels, l'ouvrage ne livre donc pas de "recettes" toutes faites et prétendument universelles, mais révèle nombre de secrets de fabrication des "grands chefs" , laissant entrevoir qu'en matière de création il n'y a pas de règles ou que tout au plus elles existent pour être transgressées. Laurent Tirard (1967-2024), journaliste et réalisateur, a étudié le cinéma à l'université de New York. Il a publié dans Studio Magazine une série remarquée d'interviews des plus grands réalisateurs. Il a notamment réalisé Molière avec Romain Duris et Fabrice Luchini (2008), Le Petit Nicolas avec Kad Merad et Valérie Lemercier (2009), Un homme à la hauteur avec J Dujardin et V Effira (2016) ou Le Discours, d'après Fabrice Caro, avec Benjamin Lavernhe (2020).