#Beaux livres

Guide des mélanges de couleurs pour l'aquarelle : Botanique

Julie Collins

ActuaLitté
Apprenez à maîtriser les mélanges de couleurs pour peindre à l'aquarelle les beautés de la nature ! Découvrez toute la magie de l'aquarelle appliquée au monde végétal ! Ce guide complet vous propose 100 mélanges de couleurs et 15 magnifiques sujets botaniques à peindre, de la fleur délicate au feuillage exubérant. Chaque projet inclut une palette précise pour obtenir les teintes idéales, ainsi que des conseils clairs pour réussir vos compositions. Cinq modèles sont détaillés pas à pas, du premier mélange à la touche finale. Apprenez les bases de l'aquarelle - humide sur humide, glacis, superpositions - et profitez des astuces de l'autrice pour peindre directement d'après nature. Un ouvrage essentiel pour tous ceux qui veulent allier précision botanique et créativité artistique, débutants comme passionnés.

Par Julie Collins
Chez Vigot

|

Auteur

Julie Collins

Editeur

Vigot

Genre

Techniques artistiques

Retrouver tous les articles sur Guide des mélanges de couleurs pour l'aquarelle : Botanique par Julie Collins

Commenter ce livre

 

Guide des mélanges de couleurs pour l'aquarelle : Botanique

Julie Collins

Paru le 02/01/2026

64 pages

Vigot

9,90 €

ActuaLitté
9782711427482
