Guide des mélanges de couleurs pour l'aquarelle : Botanique

Apprenez à maîtriser les mélanges de couleurs pour peindre à l'aquarelle les beautés de la nature ! Découvrez toute la magie de l'aquarelle appliquée au monde végétal ! Ce guide complet vous propose 100 mélanges de couleurs et 15 magnifiques sujets botaniques à peindre, de la fleur délicate au feuillage exubérant. Chaque projet inclut une palette précise pour obtenir les teintes idéales, ainsi que des conseils clairs pour réussir vos compositions. Cinq modèles sont détaillés pas à pas, du premier mélange à la touche finale. Apprenez les bases de l'aquarelle - humide sur humide, glacis, superpositions - et profitez des astuces de l'autrice pour peindre directement d'après nature. Un ouvrage essentiel pour tous ceux qui veulent allier précision botanique et créativité artistique, débutants comme passionnés.