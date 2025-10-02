Inscription
Vers ma fin

Anne-Sylvie Homassel, Sophie White

Un roman gothique moderne, viscéral et troublant, où les secrets enfouis ressurgissent avec une violence inouïe. Sur une île au large de l'Irlande, Aoileann vit recluse avec sa grand-mère et sa mère, une présence inerte qu'elle appelle la " chose du lit ". Jamais elle n'a quitté cet endroit hostile, où les murmures du vent semblent porteurs de mystères anciens. Lorsque Rachel, une artiste venue du continent, débarque avec son nourrisson, Aoileann découvre une douceur et une chaleur qui lui ont toujours été refusées. Mais sa fascination grandissante pour cette femme et son enfant se transforme en une obsession dévorante, réveillant les fantômes du passé et libérant des ténèbres qu'elle ne peut plus contenir.

Par Anne-Sylvie Homassel, Sophie White
Chez Fleuve Noir

Auteur

Anne-Sylvie Homassel, Sophie White

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Terreur

Vers ma fin

Sophie White trad. Anne-Sylvie Homassel

Paru le 02/10/2025

256 pages

Fleuve Noir

18,95 €

9782265159334
