#Essais

Mon enfant intérieur

Nina Mongendre, Edieart, Justine Coppeaux

ActuaLitté
Cet oracle, composé de 44 cartes magnifiquement illustrées, vous invite à renouer avec votre enfant intérieur, en explorant ses émotions, ses blessures et son talent créatif. Chaque tirage vous ouvre un espace d'introspection et de guérison. Dans le livre de 192 pages, vous découvrirez des exercices de visualisation, des pensées positives et des réflexions profondes pour apporter à votre enfant intérieur la tendresse, l'écoute et la reconnaissance dont il a besoin. En guérissant cette part de vous-même, vous pourrez vous reconnecter à votre essence et avancer vers l'avenir avec confiance et assurance.

Par Nina Mongendre, Edieart, Justine Coppeaux
Chez Le Courrier du Livre

|

Auteur

Nina Mongendre, Edieart, Justine Coppeaux

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Arts divinatoires

Mon enfant intérieur

Nina Mongendre trad. Justine Coppeaux

Paru le 06/11/2025

183 pages

Le Courrier du Livre

24,90 €

ActuaLitté
9782702930595
