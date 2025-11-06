Mon enfant intérieur

Cet oracle, composé de 44 cartes magnifiquement illustrées, vous invite à renouer avec votre enfant intérieur, en explorant ses émotions, ses blessures et son talent créatif. Chaque tirage vous ouvre un espace d'introspection et de guérison. Dans le livre de 192 pages, vous découvrirez des exercices de visualisation, des pensées positives et des réflexions profondes pour apporter à votre enfant intérieur la tendresse, l'écoute et la reconnaissance dont il a besoin. En guérissant cette part de vous-même, vous pourrez vous reconnecter à votre essence et avancer vers l'avenir avec confiance et assurance.