Big Book True crime

Les Etats-Unis racontés par leurs grandes affaires criminelles - SAISON 1 TRUE CRIME FAITS DIVERS Première saison de la collection True crime 10/18. Recueil des 4 premières affaires de la collection emblématique ! L'affaire Alice Crimmins : New York, été 1965. Deux enfants disparus, une mère forcément coupable. L'affaire du Golden State Killer : Californie. 13 meurtres, 50 agressions et 42 ans de traque. L'inconnu de Cleveland : Ohio, été 2002. Un suicide, aucune empreinte, aucune identité. Les meurtres du Low Country : Caroline du Sud, 2023. Un procès hors norme pour un avocat resté longtemps au-dessus de tout soupçon. Réunies en un seul ouvrage, quatre affaires criminelles hors normes qui ont secoué les Etats-Unis. Quatre affaires permettant aussi de saisir les enjeux sociaux, criminels, historiques et géographiques qui traversent le pays.