#Essais

Ces mystiques qui nous éclairent et nous inspirent

Flavia Mazelin Salvi

ActuaLitté
Retrouver souffle, puissance et joie Thérèse d'Avila, Faustine Kowalska, Julian de Norwich, Eileen Caddy, Hildegarde de Bingen, Mâ Ananda Moyi, Simone Weil et Marguerite Porete. Huit femmes, huit mystiques qui, du Moyen Age au xxe siècle, nous transmettent leurs expériences et leurs enseignements. A travers le récit de leurs vies et leurs écrits, elles nous montrent que la voie mystique est tout sauf coupée du quotidien, tout sauf ésotérique, mais qu'elle invite au contraire à une spiritualité ancrée et libératrice qui redonne souffle, puissance et joie. Dans ce nouvel essai, Flavia Mazelin Salvi nous propose un espace d'apprentissage et d'émancipation, grâce auquel chacun peut s'ouvrir à sa dimension lumineuse et se libérer du joug de la peur et de la confusion.

Flavia Mazelin Salvi
Le Courrier du Livre

|

Auteur

Flavia Mazelin Salvi

Editeur

Le Courrier du Livre

Genre

Mystique

Ces mystiques qui nous éclairent et nous inspirent

Flavia Mazelin Salvi

Paru le 13/11/2025

256 pages

Le Courrier du Livre

18,00 €

ActuaLitté
9782702930540
© Notice établie par ORB
