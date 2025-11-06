Ces mystiques qui nous éclairent et nous inspirent

Retrouver souffle, puissance et joie Thérèse d'Avila, Faustine Kowalska, Julian de Norwich, Eileen Caddy, Hildegarde de Bingen, Mâ Ananda Moyi, Simone Weil et Marguerite Porete. Huit femmes, huit mystiques qui, du Moyen Age au xxe siècle, nous transmettent leurs expériences et leurs enseignements. A travers le récit de leurs vies et leurs écrits, elles nous montrent que la voie mystique est tout sauf coupée du quotidien, tout sauf ésotérique, mais qu'elle invite au contraire à une spiritualité ancrée et libératrice qui redonne souffle, puissance et joie. Dans ce nouvel essai, Flavia Mazelin Salvi nous propose un espace d'apprentissage et d'émancipation, grâce auquel chacun peut s'ouvrir à sa dimension lumineuse et se libérer du joug de la peur et de la confusion.