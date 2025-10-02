La Répétition

En pleine guerre froide, alors que complots, espions, et luttes de pouvoir s'accumulent à Berlin, Veronika et June devront chacune naviguer entre dangers et double-jeux pour accomplir leur destin et peut-être changer le cours de l'Histoire. Berlin, juin 1963. La guerre froide est à son maximum. Un mur infranchissable sépare la ville depuis deux ans. Veronika profite d'un tunnel creusé par des opposants au régime pour fuir l'Est... et disparaître aussitôt arrivée à l'Ouest, en laissant derrière elle le cadavre d'un témoin de sa fuite. A une semaine de la venue de Kennedy dans l'ancienne capitale allemande, la police de la RFA est sur les dents. Veronika est-elle en mission pour commettre un attentat contre le président des Etats-Unis ? De l'autre côté du mur, les agents de la Stasi s'inquiètent qu'on puisse leur imputer la responsabilité d'un tel acte et, au-delà, de vouloir déclencher une troisième guerre mondiale. Qui manipule Veronika Krauss ? Et surtout, qui pourra l'arrêter ?