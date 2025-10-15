Inscription
#Beaux livres

Les mondes de Jane Austen

Helena Kelly

ActuaLitté
Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiments, Emma, Persuasion... C'est avec talent, et non sans ironie, que Jane Austen dresse un tableau de la gentry anglaise dans ses récits brillants et engagés. En plaçant au coeur de ses romans des thèmes tels que l'émancipation féminine, la critique du clergé, de l'aristocratie et de l'esclavagisme, elle a su s'imposer comme une autrice incontournable du paysage littéraire anglais. Celle qui a conquis les coeurs de toutes les générations nous surprend aujourd'hui encore par sa modernité. Mais la connaissez-vous vraiment ? Peut-être l'imaginez-vous travaillant à son bureau dans le cadre paisible de la campagne anglaise ? La vie de Jane Austen n'a pourtant pas été de tout repos. Elle a été marquée par de grands bouleversements historiques et politiques et si cet aspect n'est pas perceptible au premier abord dans son oeuvre, il se révèle parfois discrètement pour qui sait observer. Entrez dans les mondes de Jane Austen et percez tous ses secrets. Découvrez les multiples inspirations qui ont mené à la création des plus grands chefs-d'oeuvre de cette écrivaine visionnaire.

Par Helena Kelly
Chez Ynnis Editions

|

Auteur

Helena Kelly

Editeur

Ynnis Editions

Genre

Monographies

Les mondes de Jane Austen

Helena Kelly

Paru le 15/10/2025

Ynnis Editions

38,00 €

9782376975953
