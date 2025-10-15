Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiments, Emma, Persuasion... C'est avec talent, et non sans ironie, que Jane Austen dresse un tableau de la gentry anglaise dans ses récits brillants et engagés. En plaçant au coeur de ses romans des thèmes tels que l'émancipation féminine, la critique du clergé, de l'aristocratie et de l'esclavagisme, elle a su s'imposer comme une autrice incontournable du paysage littéraire anglais. Celle qui a conquis les coeurs de toutes les générations nous surprend aujourd'hui encore par sa modernité. Mais la connaissez-vous vraiment ? Peut-être l'imaginez-vous travaillant à son bureau dans le cadre paisible de la campagne anglaise ? La vie de Jane Austen n'a pourtant pas été de tout repos. Elle a été marquée par de grands bouleversements historiques et politiques et si cet aspect n'est pas perceptible au premier abord dans son oeuvre, il se révèle parfois discrètement pour qui sait observer. Entrez dans les mondes de Jane Austen et percez tous ses secrets. Découvrez les multiples inspirations qui ont mené à la création des plus grands chefs-d'oeuvre de cette écrivaine visionnaire.