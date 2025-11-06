Inscription
#Essais

Code électoral commenté

Olivier Couvert-Castéra

Les différents articles du Code électoral sont accompagnés de commentaires détaillés. Ils s'appuient sur l'analyse des décisions de jurisprudence récentes, des circulaires, des réponses ministérielles et des travaux parlementaires. Dans cette nouvelle édition, les dernières évolutions juridiques pour les élections municipales de 2026 sont intégrées concernant notamment le mode de scrutin et les règles concernant la parité. Ecrit par un magistrat administratif, l'ouvrage est particulièrement précieux pour anticiper et résoudre les situations contentieuses.

Par Olivier Couvert-Castéra
Chez Berger-Levrault

|

Auteur

Olivier Couvert-Castéra

Editeur

Berger-Levrault

Genre

Droit électoral

Code électoral commenté

Olivier Couvert-Castéra

Paru le 06/11/2025

944 pages

Berger-Levrault

55,00 €

9782701322995
