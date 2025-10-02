Inscription
D'autres étoiles

Jean-Baptiste Coursaud, Ingvild H. Rishøi

ActuaLitté
A la veille de Noël, Ronya et Melissa, deux soeurs de 10 et 16 ans, vont devoir apprendre à se débrouiller seules. Un conte de Noël sensible et poignant, récriture moderne d'un conte d'Andersen. C'est bientôt Noël. Ronya, dix ans, et Melissa, seize ans, vivent avec leur père, qui les élève seul - ; un être plein de charme et de poésie qui adore ses filles, ses " étoiles ", mais aime encore plus l'alcool et la fête. Après une très brève expérience en tant que marchand de sapins, il retourne à ses démons et elles doivent se débrouiller sans lui. Melissa reprend l'emploi qu'il vient de laisser tomber et qui n'a rien de la magie de Noël, dans le froid et la neige toute la journée. Ronya la rejoint pour vendre des guirlandes. Avec le risque que les redoutés services sociaux s'en mêlent... On pense, certes, à La petite marchande d'allumettes, mais cette histoire douloureuse est vue ici à travers le regard plein d'espoir et d'optimisme d'une enfant. " Un petit miracle de littérature. " Les Echos

Par Jean-Baptiste Coursaud, Ingvild H. Rishøi
Chez 10/18

|

Auteur

Jean-Baptiste Coursaud, Ingvild H. Rishøi

Editeur

10/18

Genre

Littérature scandinave

D'autres étoiles

Ingvild H. Rishøi trad. Jean-Baptiste Coursaud

Paru le 02/10/2025

216 pages

10/18

8,30 €

9782264086662
