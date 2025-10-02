Rollcube Fort Boyard

Entrez dans la légende de Fort Boyard et défiez le maître du fort grâce à ce roll'cube ! Un jeu en partenariat avec l'une des émissions les plus populaires en France Avec nouvelle charte graphique Saurez-vous décrypter les paroles du Père Fouras ? Dans son antre au coeur du Fort, il fera tout pour protéger le trésor... à moins que vous ne parveniez à trouver tous les indices. A votre tour, revivez votre émission préférée et entraînez-vous avec ces 150 énigmes pour défier le maître du fort ! Exemples : De lumière, d'amour ou de science, Il faut s'y pencher avec prudence. Si au fond s'y trouve la vérité, Ne pas s'y pencher, peut-être raison garder. Qui suis-je ? C'est un secret qu'on enterre. Mais c'est aussi un bon dessert. La nature en est baignée. A vous de l'élucider. Qui suis-je ? Parfois blanche, ou bleue, souvent noire, On est discret lorsqu'on y rit. Elle s'apparente souvent à l'ennui, Pas sûr qu'elle aime les rasoirs. Qui est-elle ?