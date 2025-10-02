Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Rollcube Fort Boyard

Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entrez dans la légende de Fort Boyard et défiez le maître du fort grâce à ce roll'cube ! Un jeu en partenariat avec l'une des émissions les plus populaires en France Avec nouvelle charte graphique Saurez-vous décrypter les paroles du Père Fouras ? Dans son antre au coeur du Fort, il fera tout pour protéger le trésor... à moins que vous ne parveniez à trouver tous les indices. A votre tour, revivez votre émission préférée et entraînez-vous avec ces 150 énigmes pour défier le maître du fort ! Exemples : De lumière, d'amour ou de science, Il faut s'y pencher avec prudence. Si au fond s'y trouve la vérité, Ne pas s'y pencher, peut-être raison garder. Qui suis-je ? C'est un secret qu'on enterre. Mais c'est aussi un bon dessert. La nature en est baignée. A vous de l'élucider. Qui suis-je ? Parfois blanche, ou bleue, souvent noire, On est discret lorsqu'on y rit. Elle s'apparente souvent à l'ennui, Pas sûr qu'elle aime les rasoirs. Qui est-elle ?

Par Collectif
Chez Solar

|

Auteur

Collectif

Editeur

Solar

Genre

Jeux de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rollcube Fort Boyard par Collectif

Commenter ce livre

 

Rollcube Fort Boyard

Collectif

Paru le 02/10/2025

Solar

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263191121
9782263191121
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.