1989-2001 Comment nous avons changé Orléans

Antoine Prost, Jean-Pierre Sueur

ActuaLitté
Ce livre raconte comment Orléans s'est transformé entre 1989 et 2001, la construction de la médiathèque, celle du Zénith ou du Pont de l'Europe, la longue aventure que furent la réalisation de l'avenue Jean Zay et celle de la première ligne de tramway. Il décrit les actions menées pour réhabiliter l'Argonne, donner un coeur à La Source, ou animer le quartier Dessaux et les Halles-Chatelet. Son ambition est d'entretenir la mémoire du travail accompli en deux mandats par l'équipe de Jean-Pierre Sueur, qui signe la postface de l'ouvrage. L'auteur a été l'un des acteurs de ces projets mais il est avant tout historien. Son livre n'est pas un témoignage, mais un travail de professionnel qui repose sur les très riches archives de la ville et la presse locale. Ce qu'il relate datant d'un bon quart de siècle, il a tenté de rester au-dessus de la mêlée et d'expliquer simplement ce qui s'est fait, pourquoi et comment. Il donne ainsi à voir la réalité et les contraintes de l'action municipale quelle qu'en soit l'orientation politique.

Par Antoine Prost, Jean-Pierre Sueur
Chez Editions Corsaire

|

Auteur

Antoine Prost, Jean-Pierre Sueur

Editeur

Editions Corsaire

Genre

Cinquième République

1989-2001 Comment nous avons changé Orléans

Antoine Prost

Paru le 15/10/2025

144 pages

Editions Corsaire

15,00 €

9782368001813
