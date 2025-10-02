Inscription
Les lieux de l'histoire de France

Michel Winock, Olivier Wieviorka

Un collectif de prestige dirigé par Olivier Wieviorka et Michel Winock pour raconter la France, son histoire, ses symboles et ses valeurs, à travers ses plus importants monuments. Olivier Wieviorka et Michel Winock, grâce a la contribution de 30 historiens de renoms, présentent ces lieux emblématiques pour retracer notre histoire nationale. Car avant d'acquérir un statut iconique, ces sites, de Chambord à Sarcelles en passant par Versailles, ont avant tout assumé des fonctions, qu'elles fussent politiques, militaires, religieuses, industrielles... En les scrutant autrement un par un, il est possible de comprendre une époque. En les présentant ensemble, ils racontent l'histoire de France. Les lieux : Lascaux, Carnac, Alésia, Le Pont du Gard, Notre-Dame, Reims, Cluny, Avignon, le Mont Saint Michel, Le Louvre, Chambord, Versailles, Le Vieux-Port, la Place de la Bastille, l'Arc de Triomphe, la Sorbonne, l'Opéra, le Palais Bourbon, le Sacré-Coeur, la Santé, la gare Saint-Lazare, la Tour Eiffel, Lourdes, Courrières, La promenade des Anglais, Renault Colombes, Douaumont, la ligne Maginot, Drancy, le Palais des Congrès de Cannes, la Maison de la Radio, Sarcelles.

Par Michel Winock, Olivier Wieviorka
Chez Librairie Académique Perrin

Michel Winock, Olivier Wieviorka

Librairie Académique Perrin

Ouvrages généraux

Les lieux de l'histoire de France

Olivier Wieviorka

Paru le 02/10/2025

640 pages

Librairie Académique Perrin

12,00 €

9782262113018
