Je suis toujours là

Rio de Janeiro, 1971. Depuis le coup d'Etat militaire de 1964, l'ancien député et opposant au régime Rubens Paiva s'est retiré de la vie politique et partage désormais son temps entre sa famille et sa carrière d'ingénieur. Un matin, il est arrêté avant de disparaître sans laisser de traces. Pendant près de trente ans, la dictature s'emploie à maquiller l'assassinat du père de famille. Face à cette injustice, Eunice Paiva refuse le silence. Présumée veuve et mère de cinq enfants, elle se réinvente, devient avocate, et consacre sa vie à défendre les droits des victimes de la répression militaire, tout en menant un combat acharné pour faire éclater la vérité et préserver la mémoire de son mari. Dans ce récit intime et bouleversant, Marcelo Rubens Paiva dresse le portrait d'une femme inébranlable, coeur battant d'une famille en lutte. Un témoignage essentiel sur la résilience, la justice et la mémoire.