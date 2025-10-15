Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Je suis toujours là

Marcelo Rubens Paiva, Marcelo RUBENS PAIVA

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Rio de Janeiro, 1971. Depuis le coup d'Etat militaire de 1964, l'ancien député et opposant au régime Rubens Paiva s'est retiré de la vie politique et partage désormais son temps entre sa famille et sa carrière d'ingénieur. Un matin, il est arrêté avant de disparaître sans laisser de traces. Pendant près de trente ans, la dictature s'emploie à maquiller l'assassinat du père de famille. Face à cette injustice, Eunice Paiva refuse le silence. Présumée veuve et mère de cinq enfants, elle se réinvente, devient avocate, et consacre sa vie à défendre les droits des victimes de la répression militaire, tout en menant un combat acharné pour faire éclater la vérité et préserver la mémoire de son mari. Dans ce récit intime et bouleversant, Marcelo Rubens Paiva dresse le portrait d'une femme inébranlable, coeur battant d'une famille en lutte. Un témoignage essentiel sur la résilience, la justice et la mémoire.

Par Marcelo Rubens Paiva, Marcelo RUBENS PAIVA
Chez DeCrescenzo

|

Auteur

Marcelo Rubens Paiva, Marcelo RUBENS PAIVA

Editeur

DeCrescenzo

Genre

Littérature portugaise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je suis toujours là par Marcelo Rubens Paiva, Marcelo RUBENS PAIVA

Commenter ce livre

 

Je suis toujours là

Marcelo Rubens Paiva, Marcelo RUBENS PAIVA

Paru le 15/10/2025

356 pages

DeCrescenzo

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782367271552
9782367271552
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.